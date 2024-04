[Profil] Secrétaire d’Etat en charge de l’Urbanisme et du Logement : Momath Talla Ndao, un expert confirmé

Après sa nomination au sein du premier gouvernement de l’ère du président Bassirou Diomaye Faye, de nombreux Kaffrinois ont manifesté leur joie sur les réseaux sociaux, saluant “un digne fils de Kaffrine, un travailleur et un modèle” pour les plus jeunes.



Momath dit Momar Talla Ndao est né le 13 avril 1980 dans la même année que l’actuel président de la république du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La quarantaine, de taille moyenne, M. Ndao est originaire de Dioly Mandah, un village de la commune de Diokoul, dans la région de Kaffrine. Il a commencé par faire ses premiers pas à l’école dans son village avant d’aller poursuivre ses études à Kaffrine, jusqu’à l’obtention de son baccalauréat à Ziguinchor.



Il a ensuite fait cap sur l’université Cheikh Anta Diop Dakar, où il s’inscrit au département de géographie et obtient une maîtrise, avec à la clé des domaines de spécialisation tels que la décentralisation et la gouvernance territoriale, la gestion urbaine, l’aménagement du territoire.



“Modeste, travailleur, jovial”



Le nouveau secrétaire général chargé de l’urbanisme est un expert environnemental doté d’un capital expérience important acquis au cours d’une carrière qui l’a conduit à servir dans différentes organisations nationales. L’ancien candidat aux élections législatives de 2022 à Diokoul, est décrit par ses proches, comme “un homme modeste, disponible, jovial, travailleur et très social.” Le natif de Diokoul peut surtout se prévaloir de son grand capital expérience, fruit des postes de responsabilité qu’il a occupés dans différentes organisations nationales et internationales.



Il a exercé comme chercheur au Centre de suivi écologique, expert en décentralisation et gouvernance territoriale à la Direction des collectivités territoriales et au Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen).



Il a également été consultant à l’Agence française de développement (Afd), chargé de l’appui d’opérationnalisation du système de suivi-évaluation nationale pour le volet adaptation au changement climatique. Un expert confirmé se retrouve donc à un poste clé dans ce nouveau gouvernement de la troisième alternance.