Serigne Mboup : Ses militants lui rendent hommage

Ndiaya Mbow, Directrice de campagne, a salué l'engagement indéfectible du Président Serigne Mboup envers le pays et sa vision économique « éclairée ». Même si leur campagne n'a pas été couronnée de succès électoral, elle a mis en avant les idéaux portés par ce dernier pour le pays.





« Le Président Serigne Mboup est un homme vaillant, un véritable soldat de l'économie qui se bat sans relâche pour le développement socio-économique de notre nation », a-t-elle déclaré. Selon elle, l'épanouissement et la restauration de la dignité humaine passent par le travail acharné et le respect mutuel, des valeurs que le Président incarne pleinement.





Les valeurs de « AND NAWLE AND LIGGUEY » du Président reflètent, selon, sa personnalité et son engagement. Ces valeurs sont également perçues comme un levier de création de richesse pour le pays.





L'entrée en politique de leaders de la stature du Président Mboup, selon le communiqué, est motivée principalement par l'indignation face aux dérives du « système » qui pèsent sur le Sénégal. « Si aujourd'hui des hommes de sa stature ont rejoint la scène politique, c'est beaucoup plus pour exprimer leur indignation, sonner l'alarme et dénoncer les multiples dérives du « système » qui pèsent sur notre nation », a souligné la Directrice de campagne.