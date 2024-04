Ses deux femmes, l'homophobie : Les inquiétudes de "Mediapart" sur Bassirou Diomaye Faye





Bassirou Diomaye Faye a été officiellement installé comme nouveau président du Sénégal. Une arrivée qui a fait naitre l'espoir au Sénégal, mais aussi suscité la crainte chez certains droits-de-l'hommistes, note le journal d'investigation "Mediapart".





Son cofondateur et ancien directeur, Edwy Plenel, a même fait une publication sur le réseau social pour noter l'inquiétude des militants et militantes des Droits de l'homme quant aux deux femmes de Basirou Diomaye Faye et de l'homophobie de son parti Pastef.





"Sénégal : devenu président à sa sortie de prison, l’opposant Diomaye Faye (44 ans) entend, sans fracas, remettre en cause le statu quo néocolonial. Mais sa bigamie et l'homophobie de son parti alarment les militant·es de l'égalité des droits", écrit-il sur X.