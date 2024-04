Seydi Gassama interpelle Diomaye et Sonko au sujet du Guinéen Djibril Agi Sylla

Blogueur et activiste guinéen, Djibril Agi Ba est actuellement emprisonné à Dakar pour séjour irrégulier. Son irrégularité a été constatée lors de sa convocation par la justice sénégalaise suite à une plainte pour diffamation et injures déposée par une autorité guinéenne.







Selon Rfi, le Guinéen Djibril Agi Sylla risque d'être expulsé et renvoyé chez lui en Guinée. Cependant, selon Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal, les nouveaux dirigeants doivent libérer le blogueur guinéen et lui accorder l'asile.





"Le blogueur et activiste guinéen Djibril Agi Sylla, connu pour ses critiques contre les dirigeants de son pays, ne doit pas être expulsé. Il doit être remis en liberté et autorisé á entamer ou á poursuivre la procédure d'asile au Sénégal", a écrit Seydi Gassama dans un tweet où il a interpellé le président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de la Justice Ousmane Diagne.