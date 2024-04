Sonacos : onze nominations qui font polémique

Alors que le pays est en transition, entre le Président sortant, Macky Sall, et son successeur, Bassirou Diomaye Faye, on enregistre dans certaines entités de l’État une vague de nominations qui fait polémique. Plusieurs observateurs, jugeant le timing mal choisi, estiment qu’il aurait été plus convenable de permettre au nouveau pouvoir de juger de l’opportunité de tels actes.



La Sonacos n’échappe pas à la règle. Libération renseigne dans son édition de ce lundi que le directeur général de cette société nationale, Kibily Touré, a en effet procédé ces derniers jours à la nomination de onze nouveaux directeurs, «avec les incidences financières que cela implique».



«Pour les puristes, il était plus judicieux de suspendre ces nominations en attendant l’installation des nouvelles autorités. D’autant que [les promotions décriées] prennent effet ce 1er avril», appuie le journal.