Stade Abdoulaye-Wade : cinq bonnes raisons d’aller voir Sénégal-Algérie

Le Sénégal et l’Algérie s’affronteront en amical le 12 septembre prochain. La rencontre est prévue au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Ce sera la première rencontre amicale dans cette enceinte inaugurée il y a un peu plus d’un an.



La Fédération sénégalaise de football (FSF) promet un bonus aux spectateurs qui effectueront le déplacement. Dans un communiqué repris par Record, elle informe que les cinq trophées continentaux majeurs remportés par le Sénégal depuis 2021 seront présentés. Il s’agit de ceux des CAN seniors, U20, U17, de beach soccer ainsi que celui du Chan.