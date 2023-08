Thierno Bocoum chez la famille des victimes de l'attentat du bus de Yarakh : "Cet acte est sauvage, ignoble et barbare"

Depuis l'annonce de la mort de Fatoumata Bineta Diallo (21 ans) et d'Oumou Coultoumy Diallo (7 ans) dans l’attentat du bus Tata à Yarakh, Thierno Bocoum dit avoir été envahi par une douleur inexplicable. Le président du mouvement Agir qualifie cet acte de "sauvage, ignoble et barbare".





"Je me suis rendu chez les parents de Fatoumata Bineta Diallo (21 ans) et d'Oumou Coultoumy Diallo (7 ans). Leurs corps totalement calcinés avaient été retrouvés après l’attentat sauvage, ignoble et barbare contre un bus Tata à Yarakh. Sous mes bras, mon livre 'Un père à l’assaut de la douleur'. J’avais voulu apporter à cette famille du réconfort après m’être projeté plusieurs nuits sur leur douleur du moment", écrit-il.





Il ajoute : "J’ai croisé le regard de la maman de la toute petite Oumou Coultoumy Diallo. Une très jeune maman dont le regard cache mal la souffrance d’avoir perdu un enfant dans des circonstances aussi atroces.

J’ai présenté mes condoléances à une famille digne, solidaire, organisée. Une famille très croyante. Qu’elle retrouve le sourire que leurs progénitures leur procuraient en les regardant exister."





Thierno Bocoum rappelle que le papa des enfants est actuellement en Italie et prie pour qu'il se rétablisse "d’une douleur atroce qui le suivra encore et encore. Paix à leurs âmes".