Thierno Bocoum souligne l'importance de l'éducation pour la vitalité démocratique

L’alphabétisation est sacrée dans une démocratie. C'est tout du moins l’avis de Thierno Bocoum, président du mouvement Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir). Sur un post facebook, l’ancien parlementaire s’est exprimé sur la majorité sénégalaise qui a un moyen d’âge de 19 ans. ‘’ Le piège de la démocratie est que le grand nombre peut être composé des moins sachants, des moins avertis. Plus de la moitié de la population sort à peine de l’adolescence. Le taux d'analphabétisme est estimé à 57,2%’’ a-t-il écrit.