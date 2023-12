Traitée de prostituée : Mame Say Mbacké fait arrêter Oulimata Seck

La brigade spéciale de Touba a interpellé et conduit Oulimata Seck au parquet de Diourbel, ce vendredi. Elle a été traînée en justice par Sokhna Mame Say Mbacké, responsable politique et alliée de l'ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.





Oulimata Seck est accusée d'avoir tenu des propos outrageants à l'endroit de son ex-camarade à l'APR. Celle-ci aurait déclaré dans un audio partagé dans des groupes WhatsApp que Mame Say Mbacké se la coule douce avec des personnalités politiques.





Pour laver son honneur, l'ancienne responsable à l'APR a déposé une plainte sur la table du procureur, après le constat d'huissier, selon des sources de Seneweb.





Au terme de l'enquête de la gendarmerie de Touba, le parquet a ordonné ce jour la conduite d'Oulimata Seck.





Jointe par Seneweb, la plaignante a confié qu'"Oulimata Seck (l') a traitée de prostituée, de voleuse et de tous les noms d'oiseaux".





Pour rappel, les deux dames militaient dans la mouvance présidentielle à Touba.