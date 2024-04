[Présidentielle 2024] Un sondage secret fuite, voici les résultats qui étaient attendus





Des journalistes, consultants, analystes politiques et même des candidats à la présidentielle ont mentionné à plusieurs reprises des sondages, sans qu'on en ai la moindre lecture. Plusieurs jours après les votes et la victoire sans contestation de Bassirou Diomaye Faye, un sondage secret a fuité et dont Seneweb détient une copie.





Sur ce sondage réalisé par BDA, les spécialistes attendaient une victoire plus large de Diomaye que les 54% recueillis officiellement.





Selon ce sondage qui s'est accentué dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack et Saint-Louis, qui représentent ensemble 61% de la population sénégalaise, les résultats plaçaient Bassirou Diomaye Faye largement en tête, avec 60,7% des intentions de vote. C'est bien plus que les 54% recueillis officiellement par le candidat de Diomaye Président.





Sur ce sondage, Amadou Ba arrivait deuxième, avec 26,8%. Les autres candidats, comme ce qu'on a constaté lors du scrutin, avaient des résultats entre 3% et 0%.