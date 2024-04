Vente de la bibliothèque du Président Senghor : Moise Sarr exprime son indignation et sonne la mobilisation





C'est sur les réseaux sociaux que l'ancien Secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'Exterieur, Moïse Sarr, a exprimé son indignation face à la vente aux enchères de la bibliothèque du Président Senghor. Voici l'intégralité de sa publication.





"Après l'épisode de la vente des biens et effets personnels du Président Senghor, rachetés par le gouvernement du Sénégal, place maintenant à la vente aux enchères de sa bibliothèque. Je condamne vigoureusement cette triste et mercantiliste attitude de la ville de Caen ou de tout autre auteur de ces ventes abjectes de ce patrimoine culturel qui devrait naturellement nous revenir par d'autres moyens (convention de restitution, dons, legs ou accord) et non de cette manière qui ressemble fortement et honteusement à un chantage.