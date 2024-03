Visite au Palais : Alain St Pierre Mwamba critique Sonko… et se fait reprendre de volée par les Sénégalais

La visite du tandem Bassirou Diomaye Faye - Ousmane Sonko a beaucoup fait parler. Certains se sont réjouis que les deux camps, qui se sont affrontés ces dernières années sur le plan politique et pas que, se retrouvent pour fumer le calumet de la paix. Mais d'autres, cependant, ont critiqué la posture de Ousmane Sonko, qui a accompagné son jeune frère patriote.





Alain St Pierre Mwamba, journaliste congolais, en fait partie. Il a en effet critiqué Ousmane Sonko d'avoir assisté à la rencontre au palais entre Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall. "Ousmane Sonko doit comprendre que c’est son petit Faye qui a été élu président. Il devrait s’humilier et se mettre en retrait. Le petit doit aussi savoir se tenir comme un chef d’État. Cette image (la photo de Bassirou Diomaye et Sonko en compagnie de Macky Sall, ndlr) dit beaucoup. Ça risque de mal finir tout ça", a commenté le journaliste de Axemedia sur X.









C'était sans compter sur les Sénégalais, qui n'ont pas laissé passer ce tweet. Sous les commentaires, le Congolais a été très critiqué d'avoir pris cette position. L'ancien footballeur international sénégalais, Doudou Jacques Faty, a été l'un des premiers à réagir. "Manque pas de respect à notre chef d'état et surtout va balayer devant ta porte. A bon entendeur", écrit-il.





Chérif Sadio, ancien directeur de Casa Sport, lui a également répondu. "S'attacher continuellement à ce type de raisonnement démontre votre profonde ignorance. Apprenez à utiliser votre cerveau à bon escient en refusant que votre logiciel de réflexion soit systématiquement incapable de comprendre que tout le monde ne réfléchit/agit pas comme vous", dit-il.





"C’est limite une obsession que vous avez pour le Sénégal qui vous donne des leçons de démocratie à chaque élection, mais vous ne retenez rien par pur jalousie et mesquinerie. Ton manque de respect envers notre Président de la République Bassirou Diomaye Faye « le petit » et du Pr Ousmane Sonko, traduit ton manque d’intelligence, d’élégance, et un manque criard d’éducation", écrit "Ghost". "Aujourd’hui je me rends compte que Patrice Lumumba est né dans le mauvais pays tout simplement d’où sa mort atroce ! Des Ousmane Sonko et des Bassirou Diomaye Faye sont tués chez vous", ajoute-t-il.





"Vous avez assez de problèmes en RDC pour garder vos conseils pour vous-même", écrit pour sa part "Aboutalib". "Le modèle sénégalais est jalousé c’est bon signe", a ajouté "Senegaleader".





Face aux critiques, Alain St Pierre Mwamba a essayé de se rattraper en publiant la vidéo de la visite de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye à Macky Sall en écrivant : "Les images qui honorent profondément l’Afrique. MERCI SÉNÉGAL".





L'un de ses followers, Baidy Diakité, se moquera même de lui en ces termes : "Je pense que Alain réfléchira 1000 fois avant de commenter à nouveau un post sénégalais (rires)"