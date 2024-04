Voici l'intégralité du discours du Président Bassirou Diomaye Faye

Mes chers compatriotes,





Demain, 4 avril 2024, nous célébrons le 64e anniversaire de l’indépendance de notre pays.





A toutes et à tous, j’adresse mes chaleureuses félicitations.





Je rends hommage à chacune et chacun de vous pour votre attachement aux vertus

cardinales de paix et de démocratie qui fondent notre vécu quotidien.





Les changements significatifs que nous venons de vivre de façon paisible, témoignent, une

fois de plus, de la maturité de notre peuple, de la vitalité de notre démocratie et de la force de nos

institutions. Nous devons tous être fiers de cette belle performance.





Cette année encore, par la grâce divine, notre fête nationale se déroule sous le signe de la

communion spirituelle, avec la semaine sainte pascale qui vient de conclure le carême et le mois de

ramadan qui tire à sa fin.





Compte tenu des circonstances, en lieu et place du défilé traditionnel, je présiderai demain

au Palais de la République une cérémonie de levée des couleurs, sobre et symbolique.

Ce soir, alors que nous célébrons notre liberté retrouvée, mes pensées vont à nos vaillants

résistants, héros célèbres ou méconnus, qui, se donnant corps et âme, ont défié l’odieux système

colonial et sa prétendue mission civilisatrice, pour défendre la liberté de notre peuple et ses valeurs de

culture et de civilisation.





Je voudrais également saluer avec respect et affection nos anciens combattants, qui ont

sacrifié leur jeunesse loin de leurs familles, au prix de leur vie et de leur liberté.

Je rends un vibrant hommage à mes prédécesseurs, les présidents Senghor, Diouf, Wade et

Sall, qui, chacun, a apporté sa pierre à l’œuvre de construction nationale. C’est sur la base de ce legs que

je veux poursuivre avec vous notre quête collective du Sénégal de nos rêves.





Mes chers compatriotes,





La fête nationale met à l’honneur nos Forces de défense et de sécurité.





A vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang, qui avez choisi le métier risqué des

armes, je réaffirme la reconnaissance de la Nation. Je vous exprime ma fierté, mon soutien et mon

entière confiance dans vos missions au service de la patrie, de la paix en Afrique et dans le monde.

Je salue la mémoire de nos Jambaars tombés au champ d’honneur et souhaite prompt

rétablissement aux blessés. L’Etat restera toujours solidaire de leurs familles, avec soin et compassion.





Le thème de cette édition, Les Forces armées au cœur de la cohésion nationale, nous

interpelle par son actualité et sa pertinence. Il nous rappelle qu’au-delà du cérémonial, la fête nationale

est surtout l’occasion d’une introspection individuelle et collective sur notre commun vouloir de vie

commune.





Nos Forces de défense et de sécurité, sous le concept Armée-Nation, symbolisant la diversité

et la cohésion de leurs composantes socio-culturelles, nous offrent un bel exemple de ce que doit être

le vivre ensemble sénégalais.





En tant que Chef suprême des armées, et garant de l’unité nationale, je suis déterminé à

préserver notre vivre ensemble hérité de nos ancêtres ; parce que nous n’avons qu’une seule patrie : le

Sénégal, notre abri commun, que nous aimons tous, qui ne commence pas par nous, et ne finit pas avec

nous.





Dans cet esprit, mon rôle, et je compte l’assumer pleinement, est de tendre la main à toutes

et à tous, pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier, afin de conforter la paix, la sécurité et la

stabilité indispensables au développement économique et social de notre cher pays. De l’est à l’ouest,

du nord au sud, je souhaite que notre cher Sénégal reste uni et indivisible, en paix et en harmonie avec

notre devise nationale : Un Peuple-Un But-Une Foi. Nous le devons à nous-mêmes. Nous le devons à

nos enfants. Nous le devons aux générations futures.





C’est pourquoi notre vibrante jeunesse, cœur battant de la nation, restera au centre de mes

préoccupations.





Chers jeunes du Sénégal, je fais miens vos rêves, vos aspirations, et vos ambitions légitimes

de réussir pour être utiles à vous-mêmes, à vos familles, vos communautés et votre pays.

L’éducation, la formation aux métiers, l’emploi, l’entreprenariat des jeunes et des femmes

restent des défis majeurs à relever. J’en ferai une priorité élevée des politiques publiques, en

concertation avec le secteur privé. Nous devons, à cet effet, revisiter les mécanismes existants, les

améliorer et les rationaliser afin qu’ils répondent mieux aux besoins d’emploi et autres activités

génératrices de revenus pour les jeunes.





Pour encourager la création d’emplois, je compte m’appuyer sur un secteur privé fort parce

que soutenu par l’ETAT. Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour

endogénéiser notre économie. Bien entendu, le secteur privé international aura son plein rôle à tenir.

Les Sénégalais sont braves mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la

vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention.





Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens, après les concertations

que j’entreprendrai avec les acteurs concernés.





Mes chers compatriotes,





De l’indépendance à nos jours, notre système politico institutionnel et judiciaire a vécu bien

des péripéties, les unes plus heureuses que les autres.





Soixante-quatre ans après, le moment me semble venu de tirer les leçons de nos réussites

et de nos échecs pour une gouvernance publique plus moderne, plus républicaine et plus respectueuse

des droits humains.





C’est pourquoi, après avoir démissionné de mon poste de secrétaire général de PASTEF-Les

Patriotes, pour ainsi me mettre au-dessus de la mêlée, je convoquerai de larges concertations avec la

classe politique et la société civile sur :





Ø La réforme du système électorale notamment ;

ü Le remplacement de la CENA par une Commission électorale nationale indépendante

(CENI) avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives ;

ü La rationalisation du nombre de partis politiques, ainsi que leur financement ;

ü L’inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale

d’identité





Par ailleurs, pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu’elle mérite et la

réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, j’entends organiser des assises regroupant les

professions du métier (magistrats, avocats, huissiers, greffiers et autres auxiliaires de justice), les

professeurs d’université et les citoyens pour identifier des pistes de solution aux problèmes de la justice.





Dans la quête d’un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j’entends instaurer une

gouvernance vertueuse, fondée sur l’éthique de responsabilité et l’obligation de rendre compte.

En outre, j’engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique

et financière par :

Ø La lutte sans répit contre la corruption ;

Ø La répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites ;

Ø La protection des lanceurs d’alertes ;

Ø La lutte contre le détournement de deniers publics et le blanchiment d’argent ;





Ø L’amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d’auto dénonciation ;

Ø La publication des rapports de l’IGE, de la Cour des comptes et de l’OFNAC.





De même, l’exploitation de nos ressources naturelles, qui, selon la constitution,

appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l’attention de mon gouvernement.





Ainsi, en plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers, sur

le site de l’ITIE Sénégal, je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises

extractives, conformément à la Norme ITIE, à l’audit du secteur minier, gazier et pétrolier et à une

protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national.





Au demeurant, je voudrais dire à tous nos partenaires privés qu’ils sont les bienvenus aux

Sénégal.





Conformément aux lois et règlements en vigueur, les droits de l’investisseur seront toujours

protégés, de même que les intérêts de l’Etat et des populations.





A nos pays amis et partenaires, je voudrais assurer que le Sénégal reste un pays ouvert et

accueillant pour tous.





Nous veillerons, sans cesse, à maintenir et raffermir les relations de bon voisinage et de

solidarité agissante au sein de nos organisations communautaires, notamment la CEDEAO et l’UEMOA.

Héritiers de l’idéal panafricaniste de Cheikh Anta Diop et de Léopold Sédar Senghor, un des

pères fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine, nous demeurons fermement engagés dans la

construction de l’intégration africaine et la réalisation des objectifs de la Zone de libre-échange

continentale africaine.





Nos partenaires étrangers de tous horizons sont d’égale dignité pour nous. A tous, nous

devons respect et considération. Et de tous nous demandons respect et considération.

Nous resterons engagés pour une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive, dans le

respect de l’égale dignité des valeurs de cultures et de civilisations.





Mes chers compatriotes,





La fête nationale, symbole de notre souveraineté, nous rappelle que nous sommes seuls face

à notre destin, et que personne ne fera à notre place ce que nous ne sommes pas disposés à faire pour

nous-mêmes.





Nous avons la responsabilité historique de conforter notre souveraineté en rompant les

chaines de la dépendance économique par le culte permanent du travail et du résultat.





Dans cet esprit, l’Administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus

efficace pour les usagers du service public. Nous devons bannir de nos pratiques les procédures et

formalités indues qui altèrent l’efficacité de l’Etat.





Dans cet objectif, nous entendons investir massivement dans la digitalisation des services et

des procédures administratives.





De même, il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et

mieux dans l’agriculture, la pêche et l’élevage, les trois mamelles nourricières de notre pays.





Je tiens particulièrement à ce que les subventions substantielles dépensées chaque année

dans la campagne agricole bénéficient aux véritables producteurs et non à des acteurs intermédiaires.





En définitive, mes chers compatriotes, l’indépendance que nous célébrons demain est certes

un évènement festif, mais aussi et surtout un test de résilience et de grandeur pour la nation.





Notre mérite et notre honneur, c’est de réussir l’épreuve, en affichant une confiance résolue

en nous-mêmes, pour vaincre nos peurs et nos doutes, surmonter les obstacles devant nous, et

poursuivre ensemble notre marche solidaire vers notre destin commun, main dans la main, épaule

contre épaule.





C’est à cela que je vous invite, dans la communion des cœurs et des esprits.

Vive le Sénégal, en paix et en sécurité, uni, libre et prospère !