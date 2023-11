Khaby Lame : Découvrez la petite fortune qu’il touche en publiant un post sur Instagram

Star absolue de Tik Tok, Khaby Lame cumule quelque 244 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Rien que sur Instagram, l'Italien, est suivi par 79.695.096 followers.



Personnalité italienne la plus suivie sur Instagram



Ce qui lui permet de toucher plus de 325.000 dollars ( 195 millions de Fcfa) à chaque publication, selon l’Instagram Rich List 2023, dévoilé par HopperHQ, la plateforme d’analyse et de veille des réseaux sociaux.



Actuellement, Khaby Lame est le tiktokeur le plus suivi d'Italie. Il devance Chiara Ferragni, qui cumule 29.480.395 followers sur le réseau social.



Cristiano Ronaldo, le boss



Le classement des personnalités les mieux rémunérées du réseau social est dominé par la superstar du football Cristiano Ronaldo. Il est suivi par 596.848.846 followers et touche plus de 3 millions de dollars par post.