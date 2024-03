Pâques à Bignona : "Si le Christ n'était pas ressuscité, inutile est notre foi" (Abbé Diadjia)

Ce dimanche 31 mars, l'Église catholique célèbre la résurrection du Christ. Après quarante jours de jeûne, d'abstinence et de pénitence, marquant les 40 jours de Jésus-Christ au désert, les fidèles chrétiens ont célébré la Pâque du Seigneur, qui a été crucifié et mort sur la croix le Vendredi Saint et qui est ressuscité trois jours après.







"Si le Christ n'était pas ressuscité, inutile est notre foi (chrétienne)", a prêché le curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bignona dans son homélie pascale.





Pour abbé Bernard Diadjia Manga, croire en Jésus ressuscité, c'est "croire à la vie. C'est travaillé sans relâche pour la promotion de la vie. Pour que la vie soit belle dans nos familles, nos quartiers, dans le Bignona". Car tôt ou tard, l'amour aura le dernier mot, ajoute-t-il.





Il a fait jour avec la résurrection du Christ mort le Vendredi Saint et il fera jour pour tout le monde, a proclamé le curé à ses paroissiens.