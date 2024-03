Pâques à Guédiawaye : Hymne à la joie et appel à l'union des cœurs

Ce dimanche, après 40 jours de jeûne et de repentance, la communauté chrétienne de Guédiawaye s'est réunie avec une profonde joie en l'église Notre Jean-Paul II pour célébrer la messe de Pâques. Un jour empreint de symboles et de spiritualité.















En effet, Pâques marque la résurrection de Jésus Christ, offrant un message d'espoir et de renouveau à tous les hommes. La cérémonie a été marquée par la présence de fidèles venus de partout, témoignant de leur dévotion et de leur désir de recevoir le pardon divin. Les visages radieux des fidèles exprimaient la profondeur de leur foi et leur gratitude envers Dieu.





Face aux défis et aux tensions qui traversent la société sénégalaise, les fidèles chrétiens appellent à l'amour du prochain et à la solidarité entre les communautés, soulignant l'importance du dialogue islamo-chrétien comme un pilier essentiel de la coexistence pacifique.





Cette célébration de la Pâque ne se limite pas à un événement liturgique, mais s'étend à un appel à l'action, à la réconciliation et à la construction d'un avenir fondé sur les valeurs de paix, de tolérance et de respect mutuel. Dans un monde où les divisions semblent souvent prédominer, la communauté chrétienne s'engage à œuvrer pour un avenir où le dialogue interreligieux est encouragé.