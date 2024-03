Vendredi Saint à Bignona : Les fidèles sur le Chemin de Croix de Jésus

Le deuxième jour du Triduum Pascal, le Vendredi Saint est le chemin du calvaire Christ mort, de sa condamnation jusqu'à sa crucifixion. Comme partout dans le monde, les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bignona ont vécu la mort du Christ sur la croix.





De la place publique du quartier Bassène à l'Eglise Notre-Dame de Lourdes, les fidèles de Bignona ont retracé le parcours de Jésus, son chemin de croix, c’est-à-dire les 14 stations du chemin du calvaire du Christ.





Dans cette démarche de foi, l'Abbé Xavier Ngandoul, le directeur du séminaire Notre-Dame qui a présidé ce chemin de croix a expliqué l’origine et le sens de cette célébration du Vendredi Saint. " Aujourd'hui, malgré 2000 ans passés, nous pouvons être témoins et protagonistes renouvelés parce que la grâce nous renouvelle chaque jour. Et les effets de la grâce de la croix ne sont pas caduques, ils se renouvellent chaque jour ", exalte l’Abbé Xavier Ngandoul.





Et dans cette vivacité de la foi, rappelle-t-il, les chrétiens suivent le Seigneur en croix depuis sa condamnation jusqu'à la crucifixion, dans l'espérance bien heureuse d'une résurrection joyeuse, qui éclaire le monde. Chose que les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bignona ont vécue à travers le chemin de croix du vendredi.





Dans l'église Notre-Dame de Lourdes, après avoir vécu cette passion et la mort du Christ, les fidèles ont procédé à la vénération de la croix. Après cette étape de la vénération de la croix, l'Abbé Xavier a rappelé l'autre sens du vendredi Saint, c'est-à-dire, le deuil que porte l'église en ce jour. Suite à ce deuil, les fidèles ont dû se retirer dans le silence pour marquer la mort du Christ Jésus en croix.