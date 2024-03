Bignona : Le district sanitaire renforcé pour une meilleure prise en charge des patients

Le district sanitaire de Bignona a été reçu un important lot de matériel médical, dont une dizaine d’appareils d'assistante respiratoire. L'hôpital ne disposait que d'un seul appareil. Ce qui va sans doute réduire les pertes en vies humaines.





Le curé de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes de Bignona, abbé Bernard Diadjia Manga, se réjouit que les appareils d'assistante respiratoire, les déambulateurs, les lits, les matelas qui ont été remis pour renforcer l'équipement de l'hôpital de Bignona, puissent contribuer à l'amélioration de la prise en charge médicale. Ce don a été possible grâce à l'entremise de l'abbé Diadjia et ses amis de l'association Sahel Rouergue Quercy d'Aveyron, partenaires de la paroisse.Le matériel a été remis en présence du maire Bacary Diatta et du préfet de Bignona Mamadou Khouma.





L’édile de Bignona a souligné que ce matériel relève de " l'expression de besoins de l'hôpital", qui est à l'origine de la remise de ce matériel. Bacary Diatta de remercier le curé pour ce rôle de régulateur et d'assistant social qu'il joue dans la société.





Le préfet, au nom du ministère de la Santé et du l’État, félicite et remercier le curé et ses partenaires qui contribuent à relever le plateau technique du district sanitaire de Bignona. Mamadou Khouma d’exhorter le médecin-chef et l'ensemble du personnel de faire en sorte que les populations n’aillent plus se faire soigner à Ziguinchor. Pour lui, Bignona doit tirer son épingle du jeu par rapport au secteur sanitaire et demande aussi au maire de travailler dans ce sens.