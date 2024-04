Centre hospitalier régional de Ziguinchor : Le SYNTRAS brandit le spectre de la paralysie









Le Syndicat national des travailleurs de la santé (SYNTRAS) du centre hospitalier régional de Ziguinchor menace de paralyser le système sanitaire au sein de la structure sanitaire. Le secrétariat général exprime son indignation face au niveau faible du protocole d'accord du 1er mars dernier signé avec la direction de l'hôpital.





Le SYNTRAS dénonce ainsi le dilatoire de la direction de l'hôpital. Son secrétaire général Siméon Faye demande le respect des accords en 15 points signés suite à leur grève de février dernier.

Sur ces accords, il est prévu de mettre en place une commission qui va statuer sur le cas de l'IPRES dès le 4 mars 2024. Mettre en place la commission de calcul et de répartition de la motivation dès le 4 mars 2024.

La convocation d'une réunion par rapport à la sécurité avec les ASP et les différentes parties prenantes. Améliorer la qualité et la quantité des repas des personnels de garde à effet immédiat. Redynamiser et restaurer la cellule de contrôle des recettes dans la première quinzaine du mois de mars, avec des réunions entre les différentes parties prenantes. De présenter les recettes et dépenses 2022-2023 au cours du mois de mars. De suivre rigoureusement les recouvrements avec effet immédiat. Auditer et rationaliser le personnel avant fin mars. Payer la prime de prudence des mois de janvier, février 2024 dans les salaires du mois de mars. De procéder au reversement des cotisations sociales de l'IPRES dès la fin du mois de mars 2024 avec effet immédiat, et la prise en compte des mois de janvier et février 2024 dans les 10 % issus des recettes à terme. De payer intégralement l'indemnité de départ à la retraite. De reprendre les réunions recettes/dépenses des mois de janvier et février 2024 au cours du mois de mars et une régularité pour toute l'année. D'ouvrir des consultations dans le cadre de la commission scientifique pour étudier les modalités d'application de l'ancienneté dans le salaire des ayants droit et d'étudier les modalités de la rétroactivité du paiement des rappels dans la commission scientifique.





Des accords jusque-là non respectés. Ce qui a suscité l'ire du SYNTRAS qui a déposé un préavis de grève.

Ainsi, il est prévu un sit-in ce vendredi.