Centre hospitalier régional de Ziguinchor : Le Syntras prévoit une grève totale de 72 heures

Ce n’est plus le grand amour entre les membres du Syndicat national des travailleurs de la Santé (Syntras) et la direction du Centre hospitalier régional de Ziguinchor. La tension a monté d’un cran. Après une grève de 24 heures, le syndicat prévoit une grève de 72 heures.







Les membres du secrétariat du Syntras accusent la direction de l’Hôpital de faire la sourde oreille et de jouer au dilatoire dans l’exécution du protocole d’accord signé au mois de mars dernier. Les travailleurs affiliés à cette organisation syndicale exigent la matérialisation des points relatifs aux cotisations à verser à l’IPRES, l’avancement, entre autres. S’y ajoute la signature de contrat de prestation de service à 20 stagiaires, comme ratifié dans le vote du budget 2024 et aussi à 20 autres dans le cadre du respect du protocole d’accord signé en 2023.





L'organisation syndicale a également remis au goût du jour l’audit et la rationalisation du personnel, la liquidation et le paiement des indemnités de départ à la retraite, la réorganisation des responsabilités dans les services selon les grades, de même que la qualité et la quantité des repas de garde entre autres points qui n’ont connu aucune amélioration ou application.





Après donc un constat du non-respect de ces accords, le Secrétariat général du Syntras, section Centre hospitalier régional de Ziguinchor a décidé d'observer une grève totale de 72 heures dès le début de la semaine prochaine.