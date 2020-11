Coronavirus : Moins de 50 patients sous traitement

49 patients sous présentement sous traitement ! C’est ce qu’a révélé Dr Mamadou Ndiaye qui a fait ce samedi, le bilan de la situation du jour. Le Directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a, auparavant, annoncé 17 nouveaux cas positifs sur un échantillon de 968 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1,76%.Il y a, selon lui, 4 cas contacts suivis et 13 cas communautaires. Les localités de Ouakam, Saint-Louis et Thiès ont enregistré, chacune, 2 cas communautaires. Là où Dakar-Plateau, Cité Keur Gorgui, Pikine, Fann Bel Air, Tivaouane et Yoff ont chacun dénombré un cas communautaire. Ce samedi, aucun cas importé n’a été noté. Idem pour les cas de décès. Il y a toujours un cas grave pris en charge dans les services de réanimation.En outre, 23 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. A ce jour, il y a 15693 cas déclarés positifs, dont 15317 guéris et 326 décès. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte toutefois les Sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives.