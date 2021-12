Covid-19 : 27 nouveaux tests positifs, 2 décès et 86 patients sous traitement

Point du Jour Covid-19 au Sénégal

La courbe des cas de contamination à la Covid-19 ne cesse de monter, au Sénégal. Les résultats des examens virologiques enregistrés dans le communiqué n°661, font état de 27 contaminations au coronavirus.





Ce mercredi 22 décembre, en effet, sur 1 796 tests effectués, 27 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,50 %.





Ces nouveaux patients proviennent d’un cas contact suivi par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, et 26 cas issus de la transmission communautaire. Ils sont localisés dans le département de Dakar (24) et de Thiès (2).





Actuellement, aucun cas grave n’est pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Malheureusement, deux nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans les structures hospitalières, hier mardi 21 décembre.





En outre, renseigne le ministère de la Santé et de l’Action sociale, 11 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Il précise que l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.





Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal compte 74 223 cas positifs au coronavirus. Ce sont 72 246 personnes guéries, 1 890 malades décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 86 patients sous traitement.





Également, à ce jour, 1 344 156 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19.