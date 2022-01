Covid-19 : 502 nouveaux cas positifs, 1 décès et 8 cas graves en Réa

Point du Jour Covid-19 au Sénégal , présence Omicron

Les contaminations à la Covid-19 ont baissé par rapport à la journée d’hier. Ce vendredi 14 janvier 2022, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont enregistré 502 nouveaux tests positifs. Ces résultats virologiques ont été obtenus à la suite d'un échantillon de 2321 tests effectués. D’où un taux de positivité de 21,62% notifié.





Selon le communiqué numéro 684 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, les nouvelles infections sont réparties entre 29 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 473 cas issus de la transmission communautaire.





Ces derniers sont recensés à Dakar avec 350 cas positifs (234 dans le département de Dakar, 37 à Pikine, 12 à Guédiawaye, 48 à Rufisque et 19 à Keur-Massar) et 123 dans les autres régions (23 à Kaolack, 31 à Mbour, 11 à Popenguine, 10 Kédougou, 9 à Sokone, 8 à Ziguinchor, 7 à Diourbel, 5 à Fatick, 5 à Oussouye, 5 à Touba, 2 à Kolda, 2 à Saint-Louis, 2 à Tivaouane, 1 à Foundiougne, Sédhiou, et Thiès.





Ils sont actuellement 8 cas graves à être pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Cependant, un décès lié à la Covid-19 a été enregistré, hier jeudi 13 janvier dans les structures hospitalières du pays ».





270 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ainsi, ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. L’état de santé des patients hospitalisés est stable.





Depuis l’introduction de cette maladie au Sénégal, 81 868 cas positifs ont été détectés. Ils sont 75 028 guéris, 1904 décédés, 1 évacué et 4935 patients encore sous traitement.





Depuis le début de la campagne de vaccination, 1.378.415 personnes ont été vaccinées dont 1039 dans la journée d’hier, jeudi 13 janvier 2022.