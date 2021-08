Covid-19 : L'oxygène toujours coûteux, après l'annonce de sa gratuité dans le privé

L'oxygène toujours pas gratuite dans les structures privées

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a officiellement annoncé, ce mardi, la gratuité de l'oxygène médical pour la bonne prise en charge des malades de Covid-19 dans les cliniques privées ayant des Cte.





«Sur instructions du président Macky Sall, l'Etat prendra désormais en charge l’approvisionnement en oxygène des cliniques privées ayant des Cte. Par conséquent, l'oxygène ne sera plus facturé aux patients des cliniques privées», avait-il fait savoir, indiquant que cela va largement soulager les malades hospitalisés dans le privé.





Une annonce qui ne semble pas être entendue par les fournisseurs de gaz. Car la société Sahel Gaz continue toujours de vendre ses bouteilles d’oxygène au prix fort, malgré la très forte demande.





Selon le journal «Le Témoin», la Clinique du Golf, spécialisée dans la chirurgie cardiaque (cœur et vaisseaux) et très engagée dans la prise en charge des malades de Covid-19, s’est fait livrer six bouteilles d’oxygène pour une facture de 424 000 F Cfa, soit environ 70 000 F Cfa l’unité. Et comme la gratuité n’existe, pour le moment, que de nom, un malade a été obligé de payer sur place le prix de l’oxygène pour sa survie.