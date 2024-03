Covid-19 : Malgré la baisse des cas, Dr Mounir Dia dresse une liste des sujets susceptibles de développer des formes graves

Les crises cardiaques sont responsables d’un nombre important de décès. Elles sont favorisées par des risques qui augmentent la probabilité de faire des complications cardiovasculaires. Il s’agit de l’hypertension, le diabète, le cholestérol, le tabac. Les jeunes sont très vulnérables à cause de leur exposition aux facteurs de risque précités.







Du moins selon le docteur Mohamed Mounir Dia, cardiologue. Il s’est exprimé en marge d’un forum communautaire sur la vaccination, organisé par l’Association des journalistes en santé population et développement (AJSP) en partenariat avec Breakthrough Action.





Selon lui, la Covid 19 est une maladie qui peut être grave en cardiologie. « Nos malades cardiovasculaires sont les premiers sujets à risque de faire des formes graves à savoir l’hypertension artérielle, les diabétiques, le cholestérol et l’insuffisance rénale sont tous des patients à risque de même que les sujets âgés de plus de 60 ans » dit-il.





Ces personnes constituent des sujets à risque et sont plus susceptibles de développer une forme grave lorsque les personnes sont atteintes de Covid 19. « Nous sommes très inquiets sur la survie de la Covid 19 sur ses patients. Toutes ces personnes doivent savoir qu’elles sont vulnérables à Covid 19 et risquent d’avoir une forme grave. Elles doivent bien prendre en charge leur pathologie, survivre à leur maladie et être bien traitées en suivant les rendez-vous et les prescriptions de leur médecin. Il urge pour elles de prendre leurs précautions pour éviter la pandémie et les meilleurs moyens, c’est la vaccination qui doit être renouvelée », explique le docteur Dia.