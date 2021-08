Diouf Sarr : «Bientôt la fin de la 3e vague de Covid-19»

D'après Vox Populi et L'Observateur, le ministre de la Santé espère que le Sénégal pourra tourner la page de la 3e vague très bientôt.



«Cette troisième vague, nous l’espérons, prendra bientôt fin. Mais, pour cela, il faut continuer à respecter les gestes barrières et aller se faire vacciner», a exhorté, Abdoulaye Diouf Sarr.



Il a indiqué qu’à la date du 7 août, le Sénégal a dépassé la barre d’un million de personnes déjà vaccinées (1.020.569 doses).



Ce qui positionne notre pays au 3e rang en Afrique de l’ouest en termes de nombres d’injections administrées, derrière le Ghana et la Côte d’Ivoire.



Le ministre de la Santé a aussi déclaré que l’approvisionnement du pays en vaccins va se poursuivre pour atteindre une cible encore plus large et une phase intensive avec la production de vaccins par l’Institut Pasteur de Dakar (IPD), dès 2022.



Diouf Sarr a rappelé que les tests diagnostiques rapides produits par l’IPD ont renforcé "considérablement" la détection des cas de Covid-19.