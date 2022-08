Épidémie de rougeole à Guédiawaye : Le médecin-chef de district précise

Une information partagée dans les réseaux sociaux fait état d’une épidémie de rougeole, à Guédiawaye, avec 11 cas déjà déclarés dans le département.





Joint au téléphone par Seneweb, le médecin-chef de district parle d’un fait réel, mais qui date de longtemps. «C’est une information ancienne. Peut-être que l'audio circule toujours, mais nous sommes derrière cette situation, aujourd’hui», a informé le docteur Omar Gindho Diop.





En effet, à travers un message vocal, une femme parle de cas de rougeole au niveau du district de Guédiawaye. «Le médecin-chef du district de Guédiawaye me charge de partager avec tous les communautaires que la localité connaît une épidémie de rougeole. La maladie est revenue. Dans le département, on connaît déjà 11 cas», dit-elle. Cette information est largement partagée et sème la panique chez certains habitants.





L'"émissaire'' du Dr Diop alerte ainsi et demande à la population à plus de vigilance. «Que toutes les mamans dont les enfants n’avaient pas pris leur vaccin contre cette pathologie se rendent à l’hôpital pour les faire vacciner. Il concerne les enfants entre 9 et 23 mois. Il faut aussi signaler les enfants qui présentent les signes pour que le diagnostic se fasse à temps, ainsi que la prise en charge».





La voix précise que si le vaccin n’est pas pris à 9 mois, l’enfant peut se rattraper jusqu’à 23 mois. Elle a ajouté que le district est en position de riposte, parce que la transmission est très rapide et que la maladie est mortelle.





Le docteur Omar Ghindo Diop précise que tout ceci est vrai, mais l’information est ancienne.