Fièvre hémorragique Ebola : Une Guinéenne détectée positive à Abidjan

Une Guinéenne de 18 ans a été détectée positive à la fièvre hémorragique Ebola, samedi à Abidjan. Elle est arrivée en Côte d’Ivoire le 11 août en provenance de la ville guinéenne de Labé (nord), un trajet de plus de 1.500 km qu’elle a fait par la route.





En effet, l’Organisation Mondiale de la santé (Oms) a recensé 49 cas contacts. Elle juge extrêmement préoccupant que ce cas se soit déclaré à Abidjan, une métropole de plus de quatre millions d’habitants.





La Guinée a été l’un des pays les plus touchés par l’épidémie d’Ebola qui avait fait des milliers de morts en Afrique de l’Ouest entre fin 2013 et 2016. Elle a connu en 2021 une résurgence de cette maladie qui a fait 12 morts et a été déclarée terminée en juin. À chaque fois, la maladie est partie de la Guinée forestière où le virus de Marburg a également été détecté. Il n’existe pas de traitements ni de vaccin pour lutter contre ce virus.