Intervention chirurgicale de ses jambes arquées : Comment la vie de Malang a changé grâce à Mercy Ships…

Un enfant de 5 ans, fan de football, dont les jambes ont commencé à se déformer dès l'âge de deux ans, peut désormais courir et jouer avec ses amis depuis que sa vie a été transformée par une organisation humanitaire spécialisée dans les opérations chirurgicales.





Malang, originaire du Sénégal, s'était rendu dans de nombreux hôpitaux de son pays pour trouver une aide médicale, sans succès." Il avait du mal à marcher. J'étais tellement triste quand je voyais Malang se déplacer ainsi en souffrant ", se souvient son père Sadio. " Parfois, ses amis couraient et le laissaient derrière eux, et il pleurait. "





Ses parents n'ont pas pu trouver de chirurgien capable d'effectuer l'opération nécessaire et rechercher une aide financière était difficile pour recevoir une intervention chirurgicale à l’étranger.





Lorsque la famille de Malang a appris par un voisin qu'il pouvait bénéficier d'une opération gratuite et sûre grâce à l'organisation humanitaire internationale Mercy Ships, elle l'a emmené se faire examiner. Leur bonheur était immense lorsqu'il a été sélectionné pour subir une intervention chirurgicale à bord du Global Mercy ™, un navire spécialement construit par l'ONG pour être un hôpital et amarré à Dakar, au Sénégal.





C'est là qu'il a rencontré la chirurgienne orthopédique britannique Rachel Buckingham, qui travaillait bénévolement à bord. Le Dr Buckingham a su immédiatement que les jambes arquées de l'enfant de cinq ans continueraient à se déformer avec le temps.





" La situation se serait aggravée et sa capacité à marcher aurait été très limitée ", explique-t-elle.





Le Dr Buckingham et son équipe ont commencé par traiter Malang avec de la vitamine D pour renforcer ses os. Ils ont ensuite pratiqué une intervention chirurgicale complexe pour redresser ses jambes.





Heureusement, Malang n'aura jamais plus à supporter l'inquiétude de son père " Il ne se rendra probablement jamais compte de la gravité de sa malformation s'il n'avait pas été opéré ", ajoute-t-elle.





Le Dr Buckingham déclare : " En venant travailler ici, on remarque des différences frappantes nées de l'absence de soins chirurgicaux. Nous traitons des enfants souffrant de graves malformations. Chez nous, ils n'en seraient jamais arrivés à ce stade parce que nous les aurions soignés dès leur plus jeune âge ".





Ka Dièye, membre de l'équipage de jour sénégalais, a travaillé comme traductrice dans le service de rééducation de l'hôpital. Elle a indiqué que le petit supporter de football s'était remarquablement rétabli après son intervention chirurgicale compliquée de quatre heures.





Ka raconte : " Trois jours après son opération, il voulait déjà jouer au football, c'est inimaginable. Et lorsqu'il était dans l'unité de soins intensifs, il a commencé à marcher et était très heureux .





Le père de Malang est resté aux côtés de son fils pour l'encourager et le soutenir tout au long des étapes difficiles de la thérapie.





" Je suis profondément ému ", s'est exclamé Sadio lorsque les plâtres de Malang ont finalement été enlevés et qu'il a pu se tenir debout.





Les aspirations du père pour son fils sont claires : " Je veux qu'il devienne quelqu'un dans le monde ".





La situation de Malang est courante, et pas seulement au Sénégal. On estime que 5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des soins chirurgicaux sûrs - et qu'environ 1,7 milliard d'entre elles sont des enfants comme Malang. Ce fardeau est particulièrement ressenti en Afrique subsaharienne, où près de la moitié de la population a moins de 18 ans.





Une étude réalisée en 2021 dans quatre pays d'Afrique subsaharienne a révélé que 60 à 90 % des patients nécessitant une intervention chirurgicale seraient confrontés à des coûts exorbitants qui anéantiraient les finances des familles s'ils allaient jusqu'au bout de l'opération.