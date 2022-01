Macky Sall sur la Covid-19 au Sénégal: « Le virus est toujours là et peut-être mortel »

Deux ans après, l’audience solennelle de la rentrée des Cours et tribunaux s’est déroulée ce mardi 18 janvier à la Cour suprême. Effet, celle de l’année judiciaire 2020-2021 n’a pas pu se tenir à cause de la pandémie de Covid-19. Et, même si ce n’est pas toujours la fin de cette maladie au Sénégal, les mesures barrières ont été respectées afin que cette cérémonie puisse avoir lieu.





De plus, le Chef de l’Etat, Macky Sall a invité les populations à plus de vigilance. Présidant la rencontre, il a fait remarquer : «en dépit du contexte marqué par la prévalence de la pandémie Covid-19 qui à bien des égards bouscule nos habitudes de vie sociale et professionnelle, nous avons voulu nous montrer résilients par nos retrouvailles afin de poursuivre l’élan de vie institutionnelle attaché à l’Etat. Le souvenir des illustres défunts de la Covid 19 ajoute à cette séance un surcroît de solennité ». Avant de déclarer : «Comme en guise de rappel, ce souvenir nous signifie que ce virus est toujours là, qu’il peut être mortel et que par respect pour nos morts, nos malades et les personnes vulnérables, il nous faut observer les recommandations sanitaires y compris la vaccination ».





Par ailleurs, Macky Sall a «salué la mémoire de nos illustres défunts et a prié avec pour qu’ils reposent en paix».