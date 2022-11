Maladies non transmissibles : Les défis et perspectives au cœur du premier colloque

La cérémonie d'ouverture du colloque sur la prise en charge des maladies non transmissibles au Sénégal (MTN) s’est tenue ce 22 novembre à Dakar. Le thème de cette première édition est: défis et perspectives, enseignements de la Covid-19. Cette activité, prévue pour trois jours, vise à faire le bilan de ce qui a été fait dans le cadre de la lutte et tirer des leçons de la crise sanitaire. Il sera également question de voir ce qui reste à faire pour assurer une meilleure prise en charge de ces MTN tels que les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires chroniques etc.





La salle prévue pour l'occasion a refusé du monde avec la présence de toutes les parties prenantes. A tour de rôle, les représentants ont livré leur message sur la nécessité de lutter efficacement contre ces maladies encore appelées maladies à soins coûteux.





«Malgré des avancées réelles et significatives, plusieurs défis persistent», a souligné d'emblée Pr Issa Wone. Le président de l'Alliance Sénégalaise de lutte contre les MTN pointe du doigt le manque criard de spécialistes pour la prise en charge de ces maladies chroniques, la faiblesse de l'industrie pharmaceutique locale de médicaments et produits essentiels pour lutter contre les maladies non-transmissibles et la faiblesse de l'engagement des acteurs de la société civile dans la lutte.





La question du financement était aussi au cœur des discussions. Selon Dr Joseph Barboza d'Intrahealth, il y a 74% de décès liés à ces maladies dans le monde et 45% pour le Sénégal. Cela renseigne sur l'ampleur de ces MTN. Elles ont les mêmes facteurs de risques et peuvent être prévenues grâce aux changements de comportements selon le Dr Joseph Barboza. Il préconise «d'investir dans nos propres systèmes de santé ».





Dr Mamadou Mbodj, représentant des sociétés savantes, a axé son plaidoyer sur la nécessité d'encourager le développement des services d'aides au diagnostic, d’investir dans des recherches épidémiologiques et de décentraliser les soins à travers les hôpitaux régionaux.