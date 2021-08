Manque de moyens financiers pour la gestion de la Covid-19 : Grosse révélation du directeur du Cous

C’est un gros pavé que le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous) a jeté sur la gestion des fonds alloués au secteur sanitaire, dans la prise en charge de la Covid-19.





Invité de l’émission «Objection» ce dimanche sur Sud Fm, le docteur Alioune Badara Ly a levé le voile sur les difficultés financières auxquelles ils sont confrontés.





«Nous, au niveau du Cous, on assure une structure d’urgence. Donc, on doit agir en urgence. C’est pourquoi nous devons bénéficier de ressources financières qu’on peut mobiliser dans l’urgence, pour nous permettre de pouvoir, très rapidement, descendre sur le terrain appuyer les régions et les districts sanitaires. Et cela, malheureusement, on ne l’a pas», confie-t-il.





Selon le directeur du Cous, il d’agit là d’un plaidoyer qu’il lance à l’attention des hautes autorités, afin que le centre puisse avoir un fonds d’urgence.





«Pour donner un exemple : vendredi, je devais partir à Thiès, parce que le médecin-chef de région nous a sollicités pour venir vérifier le dispositif qui a été mis en place au niveau de l’EPS1 de Mbour et l’EPS1 de Tivaouane. Ils ont mis en place des CTE et il faut qu’on assure la configuration, voir si cela répond aux normes d’un CTE. On a pu le faire, mais avec nos propres moyens», révèle le Dr Ly qui soutient avoir remonté l’information.