Mballo Dia Thiam : « L’hôpital Le Dantec croule sous le poids de la dette et des créances presque irrécouvrables »

L’hôpital centenaire Aristide Le Dantec est toujours en «détresse respiratoire». Ceci malgré la rondelette somme de 500 milliards de FCFA annoncée ces derniers jours par le ministre de la Santé et de l’Action sociale (Msas), Abdoulaye Diouf Sarr en guise de subvention spéciale. Car selon le président de l'Asas (Sutsas-Sudtm-Sat Santé D-Cnts/Santé), l’établissement sanitaire « réputé celui des pauvres, croule sous le poids de la dette et des créances presque irrécouvrables, sans oublier son âge et ne demande que 80 milliards pour sa remise en état pour en faire un hôpital de niveau IV par la qualité et le nombre de ses Professeurs de rang magistral ».Ce, à la vieille de la journée mondiale consacrée à la santé en pleine pandémie de Covid-I9 et au lendemain du 61ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Mballo Dia Thiam l’a fait savoir ce mardi 6 avril au cours d’une conférence de presse pour poser deux autres importants jalons dans le cadre d'une unité d'actions, sous l'égide de la coalition And Gueusseum, pour accentuer la lutte autour d'une plateforme revendicative minimale.





«Malheureusement, les 1000 milliards antérieurement dédiés à la résilience contre la covid-19 ne lui ont pas profité à l’instar des autres hôpitaux abritant des Cts qui ne sont pas mieux lotis parce impactés par les créances dues par l’Etat à l’occasion de la riposte », a renseigné le président del’Asas.





Cependant, Mballo Dia Thiam a indiqué qu’And Guesseum salue l’érection de quatre (04) hôpitaux de dernière génération sortis de terre, en un temps record, au grand bonheur des populations. Mais, poursuit le syndicaliste, «qui pourraient connaître le même sort que leurs devanciers si rien n'est fait en termes d’accompagnement en ressources humaines, financières et matérielles et surtout de gouvernance idoine ».