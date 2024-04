Ministère de la Santé : Marie Khemesse Ngom Ndiaye passe le témoin au Dr Ibrahima Sy

Docteur Marie Khemesse N. Ndiaye a passé le témoin au Dr Ibrahima Sy. La cérémonie de passation a eu lieu ce vendredi dans les locaux du ministère de la Santé et de l’Action sociale . Le tout nouveau ministre a estimé pendant sa prise de parole que le système de santé a besoin de se réinventer pour répondre de manière adéquate aux besoins des Sénégalais. Le docteur Ibrahima Sy promet de faire de son mieux pour hisser le secteur pendant son magistère.





La ministre sortante quant à elle, durant une période de près de deux ans, dit avoir essayé, avec des collaborateurs dévoués, de conduire, avec abnégation, le développement du système national de santé.





”Il reste inscrit dans la dynamique de l’innovation, de l’investissement dans les infrastructures de santé, du relèvement des plateaux techniques et du renforcement de nos politiques pour toujours répondre au mieux aux besoins croissants et ambitieux de notre population. La santé et le bien-être n’ont pas de prix”, a dit Marie Khemesse Ngom Ndiaye.





Et d’ajouter :”Lorsque j'ai pris les rênes de ce ministère, j'étais consciente des défis qui m'attendaient, car nous étions en pleine pandémie de Covid-19, avec un environnement peu favorable. Mais j'ai toujours été animée par une conviction profonde : celle que nous pouvions faire la différence, que nous pouvions apporter des changements significatifs dans notre secteur, au bénéfice de nos concitoyens.”





Poursuivant, la ministre sortante a invité tous les agents et partenaires du ministère de la Santé et de l’Action sociale à apporter le même soutien et le même accompagnement à Monsieur le ministre Ibrahima Sy pour apporter encore plus de progrès et de succès au département de la Santé.