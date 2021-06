Mortalité maternelle et néonatale : Le diagnostic de Malick Gakou sur la santé au Sénégal

Venu apporter son soutien en matériel médical au poste de santé de Taiba Ndiaye dans le département de Tivaouane, le leader du Grand parti, lors de sa tournée dans le département de Tivaouane, a épilogué sur la situation dans les structures sanitaires notamment sur les nombreux cas de décès lors des accouchements. À l'en croire, il faut couper cette chaîne de catastrophes chez les femmes et les nouveau-nés.







"Ce qui est inacceptable, c’est qu'au 21e siècle, avec tous les moyens de la médecine moderne, et après des années d’indépendance que notre pays se mette encore à déplorer des pertes humaines dans les maternités du Sénégal. J’ai eu l’occasion de visiter plusieurs maternités au Sénégal, mais vous ne pouvez pas imaginer le désarroi des femmes qui souvent accouchent dans des conditions très difficiles. C’est tout à fait légitime qu’elles perdent leurs bébés où qu’elles-mêmes disparaissent en donnant la vie. Si chaque 4 h une femme meurt au Sénégal, c’est un signe non seulement de régression, c’est l’indicateur le plus significatif de l’échec de la politique sanitaire dans ce domaine ", a regretté Malick Gakou lors de sa tournée d'il y a quelques jours dans le département.





Il estime que le chemin est encore long pour sortir de ce désastre qui n'est rien d'autre qu'une absence de politiques sanitaire dignes de ce nom. Pour lui, toutes les bonnes volontés doivent aussi se mobiliser.





« Je pense que nous devons concentrer nos efforts, mobiliser nos moyens afin de sauver les femmes. Cette question n’est pas politique, c’est une question de survie. Nous allons tout faire pour les accompagner, sauver et les enfants et les femmes. C’est très bien d’inaugurer des infrastructures mais il faudrait les équiper les doter de personnels qualifiés, ce sont les médecins eux-mêmes qui le disent".





Une prime de maternité pour chaque enfant qui naît





Il poursuit : " Le plus important, au lieu de gaspiller l’argent du pays pour des choses inutiles, il serait mieux de renforcer les hôpitaux et les centres de santé. Nous dans notre programme au Grand parti nous envisageons ce qu'on appelle la prime de maternité. C'est à dire, une fois au pouvoir, nous allons donner à chaque enfant qui nait une enveloppe de 50 mille FCFA pour soulager et accompagner leurs mamans".