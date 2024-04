Planning familial : les chiffres des techniques anti-grossesse

Dans des enquêtes réalisées en 2023, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) révèle qu’au Sénégal 27% des femmes en âge de reproduction (15 à 49 ans) et en union, utilisent au moins une méthode contraceptive. Le rappel est de Ramatoulaye Diouf Samb de l’Association nationale des sages-femmes d’État du Sénégal, dans un entretien avec Le Soleil.



Le taux est plus important chez les femmes en non-union. Il est de 42%, avec des disparités. «Dans les zones urbaines, le taux est de 34% contre 20,4 dans le monde rural», renseigne la sage-femme.



Ramatoulaye Diouf Samb rapporte que la pilule combinée représente la méthode la plus utilisée par les femmes sous planning familial. Beaucoup d’autres dispositifs sont prisés, mais à moindre échelle : les injectables, l’implant, le préservatif féminin…