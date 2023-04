POUR UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ DANS UN CONTEXTE POST COVID-19 Les acteurs de l’éducation réactualisent la réflexion sur le rôle du numérique

«Offrir à la communauté éducative des opportunités d'accès à des services numériques de qualité, diversifiés, adaptés, inclusifs, équitables et sécurisés au Sénégal d'ici 2030». C’est autour de cette «vision consensuelle» que des acteurs de l’éducation, qui en sont les constructeurs, se sont retrouvés à Thiès avec leurs partenaires techniques, financiers et sociaux, les 28, 29 et 30 avril 2023, à la faveur d’un atelier de partage et de diagnostic du dispositif de déploiement du Projet du ministère de l’Éducation pour le développement du téléenseignement (PROMET) pour sa consolidation.





«Quel dispositif de téléenseignement pour relever les défis liés à la non-équité territoriale, à l’inégalité des chances et aux risques de déviation des apprenants ?», «Quelles stratégies pour redynamiser la qualité des enseignements-apprentissages à tous les niveaux par le numérique ?», «Comment en arriver à une couverture numérique généralisée dans le secteur ?», «Quelle organisation des interventions des différents partenaires pour éradiquer la fracture numérique dans le secteur ?», «Quelles actions prioritaires à court, moyen et long terme pour l'élaboration et le développement de la Stratégie nationale d'éducation numérique et des apprentissages à distance ?».





Autant de questions autour desquelles ont tourné les débats de fond qui ont constitué, 72 heures durant, un moyen de «réactualiser la réflexion sur le rôle du numérique pour une éducation de qualité et pour l'amélioration des performances scolaires dans un contexte post Covid-19».





Un atelier de diagnostic participatif et inclusif qui, remarque le Pr. Amadou Sidy Aly Ba, coordonnateur du PROMET, constitue pour les acteurs de l’éducation, au-delà du Projet du ministère de l’Éducation pour le développement du Téléenseignement (PROMET), «un repère historique dans le dialogue de gestion partenariale pour le renforcement de la résilience et la modernisation du secteur de l’éducation et de la formation».





Lancé officiellement le 7 mai 2021, ce projet, dont la mise en place, par arrêté n°009792 du 13 mai 2020, procède certainement de ce questionnement, a, d’après M. Ba, «consenti un niveau d'efforts certes significatif, mais le parcours a révélé des attentes notoires de la part des différents programmes du MEN et des PTF, d'où la nécessité de son redimensionnement».





Selon lui, «les résultats de l'atelier contribueront assurément à la poursuite de la réflexion pour la finalisation du document de cadrage de la Stratégie nationale d'éducation numérique et des apprentissages à distance». Mais aussi, souligne-t-il, «il servira de balises significatives pour l'autonomie du PROMET et le renforcement de son dispositif de redéploiement».





Tout compte fait, le coordonnateur du PROMET considère que «l’éducation au numérique et l’éducation par le numérique constituent désormais les enjeux de pensées et les logiques d’actions qui détermineront le repositionnement des systèmes éducatifs sur l’échiquier éducatif mondial».





Le Pr. Amadou Sidy Aly Ba poursuit pour souligner : «Nous avons le privilège d’être les acteurs de l’école du futur, celle du XXIe siècle où il faudra apprendre et enseigner autrement. Le Sénégal est suffisamment prêt pour l’application de l’enseignement à distance par le numérique. Le département de l’Éducation nationale, avec Dr Cheikh Oumar Anne à sa tête, est résolument orienté vers la résolution des problèmes de l’accompagnement des élèves et des enseignants à travers un écosystème propice».