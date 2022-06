Rénovation de l’Hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane : Les Emirats Arabes Unis appuient le Sénégal

Quelques semaines après le drame de l’hôpital Abdou Aziz Sy de Tivaouane, qui a occasionné la mort de 11 bébés, les Émirats Arabes Unis ont offert un important lot de matériels pour rénover le service de néonatologie. Plus de 9 tonnes de matériel médical ont été convoyées sur Dakar, ce dimanche par un vol cargo spécial, en liaison avec les autorités sénégalaises compétentes. Ce lot comprend des générateurs d'oxygène, des appareils de photothérapie, des couveuses, des lits et tables chauffantes entre autres équipements médicaux. “Ce don traduit la particularité des relations bilatérales entre nos deux pays, sous l'impulsion de son Altesse Sheikh Mohamed Ibn Zayed Al Nahyan Président des Emirats Arabes Unis et Son Excellence le Président Macky Sall. Il traduit également les valeurs humaines de solidarité, de fraternité, et d'entraide qui fondent les Emirats Arabes Unis, grâce à l'héritage du Père Fondateur le regretté Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan”, a déclaré le chargé des affaires à l’Ambassade des Émirats au Sénégal. “A travers cet élan de solidarité, les Emirats expriment sa profonde compassion au gouvernement et peuple ami du Sénégal, et présentent leurs condoléances les plus attristés aux parents et Familles des regrettés victimes. La Partie émiratie espère que cette contribution aidera à faire redémarrer le service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz SY de Tivaouane, dans de meilleures conditions, et dans les plus brefs délais après cette dure épreuve », a-t-il ajouté.