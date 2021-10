Statistiques: « Sur les 11000 nouveaux cas de cancers, 7000 sont décédés » (Lisca)

Dr Fatma Guenone sur les statistique sur le cancer du sein

A l’occasion de la journée de dépistage de l’amicale des femmes de Dakar Dem Dikk, la présidente de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (Lisca), Dr Fatma Guenoune est revenue sur l’évolution des différents types de cancers au Sénégal. Selon elle, les statistiques révèlent que ce sont les femmes qui meurent le plus du cancer, chaque année.





« Sur les 11000 nouveaux détectés, si on compte tous les différents types de cancers au Sénégal, nous avons noté plus de 7000 décès », avance la présidente de la Lisca. Selon elle, les cancers gynécologiques sont les premiers cancers en termes de prévalence et de mortalité avec le cancer du col de l’utérus qui enregistre 1900 nouveaux cas avec 1300 décès. En sénologie, 951 décès ont été enregistrés sur les 1817 nouveaux cas de cancer du sein, ce qui explique leur lutte engagée contre les cancers gynécologiques.





Dr Fatma Guenoune de s’alarmer : « On est à la première quinzaine d’octobre rose et sur les 1500 femmes examinées, plus de 500 anomalies ont été détectées, ce qui est énorme ». Elle informe par la même occasion, que des kits de dépistage ont été mis en place dans chaque district des 07 villes du Sénégal qu’ils ont pu visiter. Dans ce même élan, 170 sages femmes d’Etat ont été formées afin de combattre sans relâche le cancer.





Étant donné que le contexte pandémique ne permet pas à la Lisca d’organiser des dépistages de masse, la présidente, Dr Guenoune invite les femmes désireuses de se faire consulter, à prendre rendez-vous au téléphone.