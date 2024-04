Traitement des vergetures par laser : Attention aux effets secondaires

Certaines imperfections de la peau causées par la dépigmentation sont souvent effacées au laser. C’est une nouvelle pratique qui est non seulement chère mais très risquée. Le traitement des vergetures au laser est une nouvelle tendance adoptée par ceux et celles qui se dépigmentent et en arrivent aux chronos exogènes. Il s'agit de pathologie difficilement curable. Les malades peuvent être suivis pendant des années et on ne note que des petites améliorations selon le docteur Awa Fall Guèye, dermatologue à hôpital Dalal Jam de Dakar. C’est d’ailleurs pour cette raison que certains s’adonnent aux traitements au laser. Ce qui n’est pas sans conséquences sanitaires. Le laser fonctionne par le biais de faisceaux lumineux qui pénètrent plus ou moins profondément dans les tissus cutanés afin de corriger des problèmes de peau. Le laser traite ainsi de manière sécurisée et ciblée certaines zones de la peau par une lumière à haute énergie mais qui est apte à l’usage.