Traitement du Covid-19 aux Usa : La FDA autorise l’utilisation du remdesivir

Le président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump, a annoncé la bonne nouvelle, ce vendredi. L’agence américaine du médicament (FDA) autorise utilisation de l’antiviral remdesivir qui, d’après un grand essai clinique lancé le 26 février sur 1063 patients atteints du nouveau coronavirus, écourte la durée de rétablissement des patients en bloquant le virus. « Je suis heureux d’annoncer que Gilead a obtenu de la FDA l’autorisation d’utilisation en urgence pour le remdesivir », a déclaré Donald Trump. Une annonce qui fait renaitre l’espoir au pays de l’oncle Sam, la nation la plus touchée par le Covid-19 avec plus d’un million d’infectés et plus de 63 mille morts.





L’antiviral avait initialement été développé contre la fièvre hémorragique Ebola et est aujourd’hui le premier médicament officiellement autorisé pour son efficacité contre le Covid-19. Mercredi dernier, les instituts de santé américains (NIH) indiquaient que « les données (de l’essai) montrent que le remdesivir a un effet clair, significatif et positif pour réduire le temps de rétablissement, (…) cela prouve que nous pouvons bloquer le virus ».









Cependant, même s’il est établi aujourd’hui que le médicament permet de sauver des vies, il n’empêche que le taux de mortalité du groupe test est tout de même de 8%. Le laboratoire Gilead Sciences est dans les dispositions de donner 1,5 million de doses de remdesivir pour traiter 140 000 patients. Le médicament sera ensuite mis en vente à un prix ‘’abordable’’ selon le patron de Gilead, Daniel O’Day.