Adji Sarr est arrivée au Tribunal

La victime présumée de l’affaire de violes et menaces de mort contre Ousmane Sonko est arrivée au Tribunal vêtue d'un ensemble pantalon bas large et d'une camisole bleu bic. Le tout assorti par des chaussures noires et un sac de la même couleur.





Lors du procès le 23 mai, vêtue d'une robe et d'une coiffe tranchant avec l'austérité des lieux, elle a raconté que M. Sonko avait abusé d'elle "cinq fois" et "sans protection" entre fin 2020 et début 2021.





Elle réclame 1,5 milliard de dommages et intérêts dans cette affaire.