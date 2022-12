Adji Sarr va répliquer ce mercredi à Ousmane Sonko

Après le face-à-face avec Adji Sarr dans le bureau du Doyen des juges, hier, mercredi, Ousmane Sonko a rejoué le film de ce rendez-vous tant attendu. Le président de Pastef a choisi de faire un live au cours duquel il a assuré qu’il n’y pas eu de confrontation entre lui et l’ancienne masseuse qui l’accuse de viol et menaces de mort. «C’était un massacre», a-t-il résumé.



Le président de Pastef a souligné dans sa déclaration que Adji Sarr s’est montrée «correcte envers» lui. Ajoutant qu’il trouve qu’elle est «dépassée par les événements» et qu’il recommande à ses parents de «récupérer leur fille».



D’après Les Échos, Adji Sarr va réagir à cette sortie. Le journal souligne qu’elle avait prévu de s’adresser au public hier soir, à 23 heures, avant d’y renoncer sans préciser les raisons du report de sa réplique.



Au sortir du bureau du Doyen des juges, ce mardi vers 20 heures, Adji Sarr a assuré que le président de Pastef a refusé de l’affronter. «J’ai été déçue parce que Sonko n’a pas voulu répondre aux questions de mes avocats», a-t-elle confié aux journalistes.