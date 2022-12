[Retro 2022] Affaire des 11 bébés de Tivaouane : Retour sur un drame qui a secoué tout un pays

Affaire des 11 bébés de Tivaouane, retour sur un drame qui a secoué tout un pays

La triste affaire dite des onze bébés de Tivaouane fait inéluctablement partie des faits ayant le plus attiré l’attention des Sénégalais durant l’année 2022. Retour sur ce drame qui a précipité le limogeage du ministre de la Santé et de l’Action sociale d’alors, Abdoulaye Diouf Sarr, et la construction d’un nouvel hôpital de niveau 3 dans la cité de Maodo.





Mercredi 25 mai 2022, dans la soirée, des rumeurs folles faisant état de la mort de 11 bébés dans un incendie à l’hôpital de Tivaouane, continuent de déchirer la toile. À peine quelques minutes après, le Président de la République confirme la mauvaise nouvelle, à travers un tweet : « Je viens d’apprendre avec douleur et consternation le décès de onze nouveau-nés dans l’incendie survenu au service de néonatalogie de l’hôpital» public de Tivaouane. «A leurs mamans et à leurs familles, j’exprime ma profonde compassion », a ajouté Macky Sall.





Tristesse, consternation et vague d’indignations. Le pays est secoué. Mais attention, «trois bébés ont été sauvés », a tenu à préciser Demba Diop, maire de la ville religieuse, expliquant qu’« un court-circuit» était à l’origine du sinistre et « le feu s’est propagé très vite ».





Diouf Sarr limogé





Dans la foulée, le ministre de la Santé et de l’Action, Abdoulaye Diouf Sarr a, lui aussi réagi sur les ondes de la RFM : « Cette situation est très regrettable et extrêmement douloureuse. L’enquête est en cours pour voir ce qui s’est passé ».





En voyage à Genève (Suisse), où il assistait à une réunion de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Diouf Sarr a même annoncé qu’il rentrait au Sénégal dès le lendemain. Mais, il sera limogé le jour de son arrivée à Dakar et remplacé par l’ancienne Directrice de la Santé publique, Dr. Marie Khemesse Ngom Ndiaye.





Absent lui aussi du territoire, le Chef de l’État décrète trois jours de deuil national. Mieux, le président en exercice de l’Union africaine (Ua), qui devait conduire à Malabo (Guinée Equatoriale) les travaux de deux Sommets extraordinaires de l’Union, les 27 et 28 mai 2022, écourte son séjour le vendredi même 2022, immédiatement après la cérémonie d’ouverture du premier Sommet.





En attendant, «la police scientifique est en train de procéder à des constatations matérielles. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur les causes réelles de l’incendie », a précisé le procureur Abdoulaye Ba. « La justice sera implacable contre toute personne dont la responsabilité se trouvera engagée », a-t-il promis.









Ayant atterri à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), Macky Sall a fait cap sur la cité de Maodo où il a été d’abord reçu, en début de soirée, par le khalife des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, à qui il a présenté ses condoléances.





C’est ainsi qu’il a fait un tour sur les lieux du drame. Visite à l’issue de laquelle il fait des annonces fortes. «Cette enquête ne s’arrêtera pas à cet hôpital. Les services de néonatalogie seront audités après ce qui s’est passé à Linguère et Tivaouane », a notamment déclaré le Chef de l’Etat face à la presse, demandant une enquête approfondie afin de savoir les causes réelles de ces drames répétés. Ainsi, il a souligné que le courant et d’autres points seront évoqués pendant l’enquête qui est déjà en train d’être menée par l’Inspection générale d’État et la Division des investigations criminelles (DIC). Sur ce, le Président a invité à laisser les personnes chargées de l’enquête, travailler et non de se précipiter à condamner.





Un nouvel hôpital pour Tivaouane





Macky Sall a, par ailleurs, appelé au sens de la responsabilité et de la conscience partout dans ce pays. Avant d’annoncer la construction d’un nouvel hôpital à Tivaouane. Il clôturera son bref séjour avec la réception, tard dans la soirée, des familles des victimes à qui il a remis des enveloppes en guise de ‘’ndiaahal’’.









Un mois plus tard, il passe à l’acte. En effet, en marge de la commémoration du centenaire de la disparition du fondateur de la cité, Seydi El Hadj Malick Sy, Macky Sall a procédé, le 25 juin, à la pose de la première pierre de cette infrastructure hospitalière de 300 lits, qui devrait occuper une superficie de 25 mille m2 pour un budget de 46 milliards de FCFA. Il s’agit d'un hôpital de niveau 3, le premier de la région de Thiès, il est organisé autour d'une dizaine de pôles capables de prendre en charge les différentes pathologies infectieuses et chroniques. Les travaux de construction étaient prévus sur une durée de 16 mois.





Mais, au finish, toutes les personnes arrêtées dans cette affaire ont été libérées. Le chef de la division maintenance de l’établissement Fodé Dione, poursuivi pour homicide involontaire, est le dernier à être relâché, le 30 août. Ce, après la sage-femme Awa Diop et l’aide-soignante Coumba Mbodj inculpées pour «délaissement d’enfants» dans un lieu solitaire.