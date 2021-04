Affaire Doudou Faye : Le dossier des 2 présumés convoyeurs renvoyé au…

Les deux présumés convoyeurs de migrants, dans l’affaire de l’adolescent Doudou Faye, vont devoir prendre leur mal en patience. Initialement prévu pour ce mardi 20 avril devant le tribunal de Mbour, leur procès a été renvoyé au 27 avril prochain. Au motif que des témoins clés dans cette affaire, dont le père du jeune Lamine Faye, n’ont pas répondu à la convocation.Âgé de 14 ans, Doudou Faye a péri aux larges des îles Canaries, alors qu’il tentait l’émigration clandestine.Ainsi, les deux présumés convoyeurs sont poursuivis pour homicide involontaire et trafic de migrants. Constitué pour assurer leur défense, l’avocat, Me Abdoulaye Tall, a laissé entendre sur la Rfm : «Nous sommes très rassurés face à ce dossier et le moment venu, on avisera.»