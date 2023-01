Affaire Sweet Beauty : les cinq requêtes des avocats de Sonko adressées au Doyen des juges

En vue de la clôture de l’affaire Sweet Beauty, le Doyen des juges a transmis aux parties le dossier pour observations. Celles-ci avaient jusqu’à ce mardi pour se prononcer sur l’information judiciaire. D’après Libération, les avocats de Ousmane Sonko vont envoyer, ce mardi, cinq requêtes au magistrat dont deux observations.



Le journal rapporte que sur ce dernier chapitre, ils déplorent que certains d’entre eux n’aient pas reçu le dossier et que certaines de leurs demandes, comme l’audition de Mes Pape So et Dior Diagne, n’aient pas été prises en compte. La même source informe que les conseils du président de Pastef vont joindre à ces observations un demande de non-lieu.



Libération renseigne que les avocats du maire de Ziguinchor, accusé de viols et menaces de mort par Adji Sarr, espèrent que le Doyen des juges va statuer sur leurs requêtes avant de communiquer le dossier au parquet et que magistrat leur communiquera le réquisitoire du procureur avant de prendre son ordonnance définitive.