Agriculture : Les acteurs alertent sur le danger qui mine le secteur





Le secrétaire général de l'union internationale des travailleurs de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Hugues alerte sur le danger qui mine l'agriculture.





"L'agriculture dans le monde entier va mal du fait des politiques patronales et capitalistes. Aujourd'hui, l'agriculture n'est plus considérée comme un bien vital pour les populations, un bien public. Elle est considérée comme une marchandise ce qui prive les populations à travers le monde de leur capacité de se nourrir, ce qui constitue un grave danger pour l'ensemble de l'humanité. Il y a également le phénomène d'abandon des cultures vivrières dans certains pays au profit des cultures d'exportation. Ça éloigne l'agriculture des populations nationales et des peuples", a-t-il établi comme diagnostic.





Néanmoins, il estime que cette tendance peut être renversée.





C'était à l'occasion de la cinquième conférence annuelle de l'Union des travailleurs du Sénégal et l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation du commerce et similaire affiliée à la Fédération syndicale mondiale.





Le secrétaire général de l'union des travailleurs, par ailleurs président de l'union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, du commerce et similaire, Alioune Ndiaye déplore qu'à travers "le monde l'alimentation est devenue une arme".





"Le monde est confronté à des problèmes alimentaires. Ce que nous constatons c'est que l'alimentation est devenue une arme pour les pays développés et capitalistes. La terre devrait revenir à ceux qui la cultivent. L'Afrique renferme 52% des terres arables du monde. Il est aussi l'un des continents les plus arrosés. Comment imaginez qu'il y ait la faim, la malnutrition dans ce continent. On a pas une bonne politique agricole. A travers le monde, l'alimentation est devenue une arme", dit Alioune Ndiaye.