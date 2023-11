Almadies : 30 millions F CFA et des bijoux volés chez Serigne Maodo Sy Dabakh, surprise à propos des auteurs

Serigne Maodo Sy Dabakh est victime de vol. D’après Libération, des malfaiteurs ont cambriolé son domicile des Almadies et emporté 30 millions de francs CFA en espèces et des bijoux de «grande valeur». L’Observateur, qui relaye également l’affaire dans son édition de ce mardi, estime la valeur des bijoux à 25 millions de francs CFA.



L’enquête de la DIC, saisie par le marabout, avance que les auteurs du vol sont le coursier de ce dernier, un certain Abdoulaye Diop, et les deux gardiens de la villa, Mbagnick Ndong et Magaye Ngom.



Libération rapporte que «le trio a été arrêté pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit et vol au préjudice de l’employeur». Le journal souligne qu’il avait profité de l’absence de Serigne Maodo Sy pour les besoins du gamou de Tivaouane pour accomplir son forfait.