Ambiance électrique à la Sar

Rien ne va plus à la Société africaine de raffinage (Sar). D'après nos sources, Petrosen et la Sar veulent procéder à une augmentation du capital, histoire de renflouer des caisses déjà...pleines, car disposant déjà d'une ligne de crédit de plusieurs milliards. Certains observateurs suspectent la Sar et Petrosen, à travers cette action, de vouloir enrichir les intermédiaires qui vont prendre part à cette opération. Les actionnaires surpris ont manifesté leurs courroux et Locafrique, qui détient 34%, a dit niet. Conséquence : elle a été assignée ce 15 décembre par la Sar et Petrosen qui veulent lui tordre le bras. L'affaire, plaidée aujourd'hui, a été renvoyée au 22 décembre pour délibéré.