Anarchie dans le transport à Mbour : Le commissaire Leye invite son successeur "à assainir le milieu"

Le transport sur l'axe du croisement de Saly et l'accueil au niveau du commissariat de Mbour. Voilà deux préoccupations majeures que le commissaire Mandjibou Leye confie à son remplaçant, le commissaire Baidy Séne.





''Je vous invite à veiller contre l'anarchie du transport au niveau du croisement de Saly qui constitue une concurrence déloyale contre le regroupement des chauffeurs du garage de Mbour. C'est une zone à surveiller, il faut assainir ce milieu'', a affirmé le commissaire Leye.





Concernant l'accueil au commissariat, il invite son successeur à veiller dessus.





''Il faut être très proche du personnel, il faut les manager. En société, il y a trois endroits où la population a besoin de se sentir en sécurité. C'est au tribunal, à l'hôpital et à la police. Quand je dis police, je pense aussi à la gendarmerie. Veillez à ce que vos agents accueillent comme il se doit les usagers qui ont plus besoin d'écoute'' a invité Mandjibou Leye.





Il n'a pas manqué de présenter les acquis à son remplaçant.





''Nous avons eu la chance de mettre en place un dispositif opérationnel que vous pouvez améliorer. Même avec ce dispositif en l’état, vous pouvez améliorer votre mission. Le maire nous a offert dans un endroit très accessible, 1,5 hectare pour un hôtel de police à la dimension de la police dans un endroit très accessible et très stratégique et 1 hectare pour l'érection d’un camp de Gmi et le ministre de l’Intérieur a promis de mettre en valeur ces terrains'', s'est félicité le nouveau commissaire de Guédiawaye.





Le nouveau commissaire central de la police centrale de Mbour, Baidy Sène, a pris bonne note et a promis de poursuivre l’immense travail accompli par le commissaire Lèye qui a été son aîné

et son maître à l’Ecole nationale de police.